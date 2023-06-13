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Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде почётное наименование «гвардейская»

Российский президент Владимир Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде почётное наименование «гвардейская».

Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская»
© РИА Новости

Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Почётное наименование было присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поговорил по телефону с участником спецоперации на Украине, который вывел своих сослуживцев из-под обстрела.

В мае Путин присудил Государственную премию России имени Г.К. Жукова представителям военной науки, литературы и искусства.

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