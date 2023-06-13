В Минобороны РФ отчитались о перехватах снарядов Storm Shadow
Министерство обороны России сообщило, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Также в зоне специальной военной операции были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с трофейной техникой Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, в ролике демонстрируются Leopard и Bradley. Подчеркивается, что некоторые боевые машины украинских военных были с работающими двигателями.
Также в Минобороны РФ сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по сосредоточению вооружения ВСУ из состава 4-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Петропавловка. Кроме того, в МО РФ сообщали о достижении цели при нанесении удара по местам дислокации резервов ВСУ.