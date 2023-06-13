ВС России отразили две атаки украинской армии южнее Артемовска

ВС России отразили две атаки украинской армии южнее Артёмовска
Вооружённые силы России в течение суток отразили две атаки украинской армии южнее города Артёмовска в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что были отражены две атаки ВСУ в направлении населённого пункта Клещеевка.
По данным министерства, вклинивания в оборону российских войск не допущено.
В результате боёв были уничтожены до 350 украинских военных, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей ВСУ.
Также Вооружённые силы России ночью нанесли удары по местам сосредоточения оперативных резервов украинской армии.