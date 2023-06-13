ВС России отразили две атаки украинской армии южнее Артемовска

Вооружённые силы России в течение суток отразили две атаки украинской армии южнее города Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что были отражены две атаки ВСУ в направлении населённого пункта Клещеевка.

По данным министерства, вклинивания в оборону российских войск не допущено.

В результате боёв были уничтожены до 350 украинских военных, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей ВСУ.