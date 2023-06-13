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МО РФ сообщило о нанесении нанесли ударов по резервам ВСУ и складам иностранного оружия

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказал он.

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