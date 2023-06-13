Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.