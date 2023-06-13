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В Минобороны РФ рассказали о наступлении ВСУ на Времевском выступе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают в наступление на Времевском выступе подразделения, которые были сформированы из бригад, ранее понесших большие потери. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, украинские войска продолжали попытки наступать на Южно-Донецком направлении в районе Артемовска (украинское название Бахмут).

"На Времевском выступе киевским режимом в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понесших большие потери", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что группировка войск "Восток" отразила с помощью ударов авиации и огня артиллерии все атаки противника в ДНР, которые ВСУ предприняли за прошедшие сутки. Кроме того, из десяти украинских бронетранспортеров, задействованных в атаках, восемь были уничтожены.

В районе Ровнополя в ДНР были отражены две атаки украинских подразделений. Были подбиты два украинских танка и три боевые бронированные машины.

Сообщается, что в районе Пречистовки в ДНР были уничтожены до 275 украинских военных, четыре танка, 15 бронемашин и гаубица "Мста-Б".

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за сутки российские войска перехватили три ракеты Storm Shadow и 10 снарядов РСЗО HIMARS.

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