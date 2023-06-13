Дугин допустил моральный слом ВСУ при контрнаступлении
Философ Александр Дугин в эфире Tsargrad.tv допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут растерять моральный дух в ходе контрнаступления. Он напомнил, что российские войска останавливают в кратчайшие сроки даже минимальные продвижения противника, выбивая его с только что занятых позиций. Такая стратегия, по мнению собеседника телеканала, может иметь успех.
"Если мы будем держать фронт изо всех сил, у врага может наступить моральный и психологический слом. И они снова, как в самом начале СВО, обратятся к термину "зрада". На сей раз раскачка вполне может стать фатальной", — отметил Дугин.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 13 июня российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли упреждающие удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении.
До этого Рогов сообщал, что Вооруженные силы России отбили все атаки украинских войск на Васильевском и Ореховско-пологовском направлениях в Запорожской области, противник понес большие потери.