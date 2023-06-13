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Дания задумалась над покупкой подлодок для слежки за российскими кораблями

Власти Дании рассматривают возможность восстановить флот подводных лодок и задумались над их покупкой для слежки за российскими кораблями в Балтийском море. О планах заявил председатель комитета датского парламента по внешней политике Микаэль Оструп Йенсен, сообщает Breaking Defense.

Дания задумалась над покупкой подлодок для слежки за российскими кораблями
© U.S. Navy / Globallookpress.com

«Дания имеет очень важное стратегическое значение, а это означает, что все корабли российского Военно-морского флота должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, и поэтому нам необходимо усилить нашу оборону», — отметил политик.

Он напомнил, что Дания избавилась от своего флота подводных лодок в 2004 году, но сейчас законодатели активно рассматривают вопрос, приобретать ли их снова или полагаться на «тесное сотрудничество с друзьями» для обеспечения таких возможностей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины ждут от России сигнала о мирном урегулировании действующего конфликта.

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