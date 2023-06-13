Дания задумалась над покупкой подлодок для слежки за российскими кораблями

Власти Дании рассматривают возможность восстановить флот подводных лодок и задумались над их покупкой для слежки за российскими кораблями в Балтийском море. О планах заявил председатель комитета датского парламента по внешней политике Микаэль Оструп Йенсен, сообщает Breaking Defense .

«Дания имеет очень важное стратегическое значение, а это означает, что все корабли российского Военно-морского флота должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, и поэтому нам необходимо усилить нашу оборону», — отметил политик.

Он напомнил, что Дания избавилась от своего флота подводных лодок в 2004 году, но сейчас законодатели активно рассматривают вопрос, приобретать ли их снова или полагаться на «тесное сотрудничество с друзьями» для обеспечения таких возможностей.