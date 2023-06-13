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США намерены передать Украине снаряды с обедненным ураном

Администрация президента США Джо Байдена собирается одобрить поставки Киеву снарядов с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, администрация Белого дома предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву.

По словам источника, не осталось никаких препятствий для утверждения поставок этого вида боеприпасов.

«Пентагон призвал, чтобы танки Abrams, которые США поставляют Украине, были вооружены снарядами с обедненным ураном, которые регулярно используются армией США и очень эффективны против российских танков», – говорится в статье.

Что такое обедненный уран, в чем его опасность и особенности

Отмечается, что целью таких поставок является желание добиться большего прогресса украинской стороны на поле боя, а также поставить Киев в сильную позицию на возможных переговорах с РФ.

Напомним, ранее о намерении поставлять Украине снаряды с сердечником из обедненного урана объявила Великобритания. Позднее Минобороны страны заявило о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

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