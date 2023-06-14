Япония решила укрепить сотрудничество с НАТО ради реализации принципа свободного Индо-Тихоокеанского региона. Об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

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По его словам, вопросы обеспечения безопасности в регионе не отделимы от Европы, а Североатлантический альянс является надежным партнером японской стороны. Он рассказал, что между Токио и НАТО разрабатывается план адаптированного по странам партнерства. Однако сроки его реализации еще не определены.

Ранее стало известно, что Япония и НАТО захотели развивать сотрудничества в киберпространстве и космической сфере для противостояния России и Китаю. Соответствующее соглашение может быть подписано в рамках саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Литве в июле и который планирует посетить японский премьер-министр Фумио Кисида.