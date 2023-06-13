Назван способ противодействия снарядам с обедненным ураном

«Снаряды с обедненным ураном — это бронебойное оружие. Там есть стержень, так называемый летающий ломик, в сплав которого добавлен обедненный уран. Он повышает твердость пробивающего элемента, за счет чего снаряды американского и британского производства могут пробивать танковую броню толщиной до 800 миллиметров», — рассказал Леонков.