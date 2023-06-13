Мобилизованных предложили освободить от уголовного наказания

Мобилизованных граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, освободят от наказания после награждения или увольнения со службы. Соответствующий законопроект был размещен в думской электронной базе.

Действие законопроекта распространится на мобилизованных и граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Инициаторами законопроекта депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Ирина Панькина и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. С соответствующим проектом депутаты и сенатор обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину.