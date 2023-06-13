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Мобилизованных с преступлениями средней тяжести освободят от наказания после награждения

Мобилизованных граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, освободят от наказания после награждения или увольнения со службы. Соответствующий законопроект был размещен в думской электронной базе.

Мобилизованных предложили освободить от уголовного наказания
© РИА Новости

Действие законопроекта распространится на мобилизованных и граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Инициаторами законопроекта депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Ирина Панькина и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. С соответствующим проектом депутаты и сенатор обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

До этого в Госдуму внесли законопроект о приоритете участников спецоперации при трудоустройстве на работу в государственные или муниципальные предприятия. Согласно ему, военные и члены их семей будут рассматриваться работодателями как кандидаты с преимуществом. Законопроект в Госдуму внесла член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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