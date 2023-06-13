Мобилизованных предложили освободить от уголовного наказания

Мобилизованных с преступлениями средней тяжести освободят от наказания после награждения
Мобилизованных граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, освободят от наказания после награждения или увольнения со службы. Соответствующий законопроект был размещен в думской электронной базе.
Действие законопроекта распространится на мобилизованных и граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.
Инициаторами законопроекта депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Ирина Панькина и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. С соответствующим проектом депутаты и сенатор обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину.
До этого в Госдуму внесли законопроект о приоритете участников спецоперации при трудоустройстве на работу в государственные или муниципальные предприятия. Согласно ему, военные и члены их семей будут рассматриваться работодателями как кандидаты с преимуществом. Законопроект в Госдуму внесла член Совета Федерации Ольга Ковитиди.