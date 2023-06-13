Генерал ВСУ Кривонос объяснил неудачи первых дней украинского контрнаступления

Пока мы всем говорили, что готовы наступать, русские день и ночь выстраивали оборону.

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Как сообщает издание Военное дело, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос подтвердил то, что украинская сторона слишком часто и много рекламировала свое наступление. В это время армия РФ активно готовила серьезную оборону.

По словам генерала, пока мы всем говорили, что готовы наступать, русские день и ночь выстраивали оборону. Они подготовили войска и пункты, поэтому наступление пошло не по плану, считает Кривонос.