Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают дополнительные силы на линию фронта в Запорожской области, при этом ситуация в регионе контролируемая. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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«Сейчас идет переброска резервов украинских войск на передовую. Но ситуация на линии фронта полностью контролируется российской армией», — сказал он.

По его словам, настрой российских военных хороший, они готовы защищаться.

Рогов добавил, что на ореховском участке фронта проходят артиллерийские столкновения. Как уточнил глава движения, в настоящее время основные сражения происходят в районе Времевского выступа.