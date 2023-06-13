Рогов сообщил о больших потерях ВСУ на двух направлениях Запорожского фронта

Украинские военные понесли большие потери при попытках атаковать на Васильевском и Ореховско-Пологовском направлениях, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, российские военные пресекли все атаки ВСУ, враг понес большие потери и, очевидно, что сейчас зализывает раны, передает ТАСС.

Рогов добавил, что в данный момент ВСУ ведут перегруппировку и подтягивают резервы.