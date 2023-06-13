Рогов сообщил о больших потерях ВСУ на двух направлениях Запорожского фронта
Украинские военные понесли большие потери при попытках атаковать на Васильевском и Ореховско-Пологовском направлениях, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские военные пресекли все атаки ВСУ, враг понес большие потери и, очевидно, что сейчас зализывает раны, передает ТАСС.
Рогов добавил, что в данный момент ВСУ ведут перегруппировку и подтягивают резервы.
Ранее стало известно, что ВСУ заняли оборону после успешной атаки российских военных на Купянском направлении.
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