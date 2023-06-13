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Писториус заявил о невозможности заменить каждый выведенный из строя на Украине Leopard

Германия не может заменить каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставлять Киеву вооружения. С таким утверждением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя информацию об уничтожении военной техники немецкого производства.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя", - приводит его слова во вторник газета Bild. Писториус отметил, что сама природа войны такова, что на ней убивают людей и уничтожают оружие. "Именно поэтому наша поддержка Украины так важна", - добавил он.

"Что мы сделаем, так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1A5. До конца года их будет более 100", - сообщил министр.

В феврале правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5.

Маск высказался о потере ВСУ танков Leopard 2

В Минобороны РФ 10 июня сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях девять танков, в том числе Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley.

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