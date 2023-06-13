"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя", - приводит его слова во вторник газета Bild. Писториус отметил, что сама природа войны такова, что на ней убивают людей и уничтожают оружие. "Именно поэтому наша поддержка Украины так важна", - добавил он.



"Что мы сделаем, так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1A5. До конца года их будет более 100", - сообщил министр.