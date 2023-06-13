Российский военный получил орден за сбитый вертолет ВСУ

"Заняли высокую точку, которая дает возможность постоянного наблюдения, и с утра на подлете Ми-8 ВСУ уничтожили", - рассказал военный журналистам, уточнив, что вертолет выслеживали 1,5 месяца. "Занимали различные точки [для разведки], выясняли, откуда вылетает, время вылета", - добавил он.