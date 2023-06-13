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Российские военные вытеснили ВСУ под Кременной и Лисичанском

Военнослужащие российской группировки войск "Юг" отбили три крупные атаки Вооруженных сил Украины в районе городов Кременная и Лисичанск в ЛНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Российские военные вытеснили ВСУ под Кременной и Лисичанском
© РИА Новости

По его словам, украинские военные продолжают вести разведку боем малыми штурмовыми группами на этом участке фронта.

Ранее Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в настоящий момент перешли к обороне в связи с успешными ударами авиации и артиллерии российских сил.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" следит за хроникой событий.

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