Российские военные вытеснили ВСУ под Кременной и Лисичанском

Военнослужащие российской группировки войск "Юг" отбили три крупные атаки Вооруженных сил Украины в районе городов Кременная и Лисичанск в ЛНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные продолжают вести разведку боем малыми штурмовыми группами на этом участке фронта.

Ранее Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в настоящий момент перешли к обороне в связи с успешными ударами авиации и артиллерии российских сил.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.