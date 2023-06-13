Управление по морским делам КНР сообщили о старте учений на море

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали серию учений на территории нескольких районов Восточной-Китайского моря с боевыми стрельбами. Об этом сообщает Arab News.

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В связи со стартом учений ряд районов временно закрыли для судоходства. Речь о районах к северу от острова Тайвань в акватории города Тайчжоу восточной провинции Чжэцзян.

Известно, что учения там идут с 06:30 мск и должны завершиться в 10:00 мск.

Подчеркивается, что другие маневры начались примерно в этом же продолжатся до 16:00 мск.

Агентство морской безопасности подчеркнуло, что Китай проведет отдельные учения в другой северной части Восточно-Китайского моря до позднего вечера среды, 14 июня.

В настоящий момент не поясняется, какие силы и средства со стороны Китая задействованы в учениях.

ВС Китая регулярно проводят учения вдоль своего побережья. Часто они проходят в Восточной-Китайском море на фоне обострения ситуации в Тайваньском проливе.