Мобилизация: последние новости на сегодня 13 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 июня 2023, в материале «Рамблера».

Путин: Все участники СВО являются героями в глазах нормального человека

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Все участники специальной военной операции являются героями в глазах любого нормального человека, сообщает life со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.

«Артобстрелы, танки, бронемашины — и это всё не кино, это всё происходит в реале», — заявил президент в Красногорске на встрече с ранеными участниками спецоперации в Центральном военном госпитале имени Вишневского.

Путин посетил клинический госпиталь в День России. Он наградил военных. Командир роты старший лейтенант Юрий Жуланов получил звезду Героя РФ. Другие участники спецоперации были награждены орденами Мужества.

В Краснодарский край с СВО вернулись мобилизованные спецназовцы «Вятича»

В городе Армавир Краснодарского края встретили вернувшихся мобилизованных бойцов отряда спецназа «Вятич», которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает «Блокнот Краснодар».

На территории воинской части «Вятич» состоялась торжественная встреча вернувшихся спецназовцев со стороны депутатов и чиновников.

Как заявил глава Армавира Андрей Харченко, личный состав 15 отряда специального назначения «Вятич», как и тысячи военнослужащих России с честью и в полном объеме выполнили поставленные перед ними задачи. Отмечается, что обошлось без потерь.

Бойцам вручили внутриведомственные медали Росгвардии и благодарственные письма мэрии.

Потомок российского императора стал пулеметчиком на СВО

Потомок императора России Николая I в восьмом поколении Гавриил Дорошин стал пулеметчиком в рамках проведения специальной военной операции, сообщает «Лента.ру».

Он жил во французском Лионе и планировал стать фотографом, однако в 2014 году отправился в Донбасс. С началом спецоперации молодой человек вновь принял участие в боевых действиях. По словам Дорошина, его родственники в нескольких поколениях были военными и ему «хочется повторить подвиг».

До прибытия в отряд потомок российского императора не сталкивался с огнестрельным оружием. Пулемет ему достался за «самые широкие плечи». В настоящее время доброволец хорошо говорит на русском языке и не спешит уезжать в Лион. Он намерен строить свое будущее в России.