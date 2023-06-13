22 американских военных пострадали в Сирии

В Сирии в результате крушения вертолета пострадали 22 американских военных. Об этом США в Twitter.

«22 военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается лечение. 10 человек эвакуировали в учреждения более высокого уровня за пределами Центрального командования», — указали в ведомстве.

Отмечается, что авария произошла еще 1 июня на северо-востоке страны. В данный момент выясняются причины произошедшего.

6 мая американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета недалеко от военной базы США в Южной Корее. Самолет рухнул в сельской местности вблизи авиабазы Осан. По предварительным данным, пилот смог остаться в живых, сейчас он в больнице.