Российские войска отбили атаку ВСУ в ДНР
Российские войска отбили атаку украинских военных на южно-донецком направлении, сообщает «Ура.ру».
Удалось уничтожить украинские танки. Также в районе населенного пункта Времевка военные России уничтожили живую силу противника. Для этого была применена артиллерия. В районах Времевки, совхоза «Октябрь» и Великой Новоселки были ликвидированы три танка.
Киев несколько раз атаковал российские войска на запорожском направлении, однако это не принесло результатов. Вооруженные силы Украины столкнулись с мощным сопротивлением со стороны Вооруженных сил России. Также Украине не удается осуществлять контроль воздушного пространства в зоне специальной военной операции.
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