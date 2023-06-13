Удалось уничтожить украинские танки. Также в районе населенного пункта Времевка военные России уничтожили живую силу противника. Для этого была применена артиллерия. В районах Времевки, совхоза «Октябрь» и Великой Новоселки были ликвидированы три танка.

Киев несколько раз атаковал российские войска на запорожском направлении, однако это не принесло результатов. Вооруженные силы Украины столкнулись с мощным сопротивлением со стороны Вооруженных сил России. Также Украине не удается осуществлять контроль воздушного пространства в зоне специальной военной операции.