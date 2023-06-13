Подразделения ВС РФ отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Передовые подразделения группировки «Восток» отразили атаку вооружённых формирований Украины западнее Левадного на Южно-Донецком направлении. Также на этом направлении были уничтожены три танка, три бронеавтомобиля и живая сила ВСУ. На Запорожском направлении российские войска сорвали попытку украинских военных провести перегруппировку. На Купянском направлении авиацией нанесено восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике бригад ВСУ и территориальной обороны. На Краснолиманском направлении поражён опорный пункт украинских войск.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал о ситуации на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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Так, на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки отражена атака до взвода украинских войск западнее Левадного. При этом артиллерийским огнём уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого.

Кроме того, расчётами тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожены танк и живая сила противника западнее Великой Новосёлки. В свою очередь, силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».

На Запорожском направлении сорвана попытка ВСУ провести перегруппировка, в результате чего уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Вдобавок, расчёт ЗРК «Оса» сбил беспилотник «Фурия».

«Запад»

На Купянском направлении нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск «Запад» нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал он.

При этом в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установку Krab польского производства и миномётный расчёт украинских войск.

Расчётом ЗРК «Бук» уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа «Синица», а переносным зенитно-ракетным комплексом «Стрела» — беспилотный летательный аппарат коптерного типа.

«Юг»

Подразделения Южной группировки войск успешно отразили попытки противника провести разведку боем в районе населённых пунктов Новосёловка, Яковлевка, Раздоловка, Красное, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» артиллерийского соединения Южного военного округа нанесли ракетный удар по скоплению живой силы подразделений ВСУ в районе н.п. Звановка.

Также артиллерией уничтожен склад боеприпасов неподалёку от н.п. Красное, взводный опорный пункт 110-й отдельной механизированный бригады ВСУ в Марьинке, группа пехоты противника в районе Григоровки.

«Центр»

На Краснолиманском направлении расчётом ТОС «Солнцепёк» группировки войск «Центр» поражён опорный пункт ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Артиллерийскими подразделениями в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица Д-30, САУ Krab западного производства, расчёт 120 мм миномёта, а также высокоточным снарядом «Краснополь» поражён танк украинских войск», — добавил он.

В районе Серебрянского лесничества ракетными ударами штурмовой авиации нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. Бомбардировочной авиацией нанесены удары по двум складам боеприпасов, опорному пункту и пункту временной дислокации украинских войск.

Авдеевка

Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским войскам под Авдеевкой, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики.

«На связь с одним из подразделений ВС России на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 ОМБр ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи его раненым солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации», — сказал он.

Отмечается, что в ходе переговоров командир попросил безопасный коридор, так как сдача его подразделения проходила со всем вооружением, включая две БМП-1. В числе сдавшихся в плен военнослужащих оказались 10 украинских солдат.