Украинские военные возобновили обстрел Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром возобновили обстрел Донецка после восьмичасового перерыва, выпустив по городу пять снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца.

Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, ВСУ совершили обстрел в 06:40 мск, под огнем оказался Куйбышевский район города.