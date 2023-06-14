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Украинские военные возобновили обстрел Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром возобновили обстрел Донецка после восьмичасового перерыва, выпустив по городу пять снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца.

Украинские военные возобновили обстрел Донецка
© ТАСС

Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, ВСУ совершили обстрел в 06:40 мск, под огнем оказался Куйбышевский район города.

Предыдущий обстрел Донецка был зафиксирован 13 июня в 22:05 мск.

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