Под Авдееевкой ВС РФ спасли оставленных сослуживцами раненых солдат ВСУ

"В ходе обследования оставленных ВСУ позиций под Авдеевкой были обнаружены двое тяжело раненных украинских военнослужащих. Это результат неудачной контратаки украинской армии. Они попали под шквальный огонь нашей артиллерии. В итоге, сослуживцы их бросили, спасаясь бегством, оставив товарищей по оружию умирать. Мы успели оказать им первую медицинскую помощь и эвакуировать с линии фронта", - сказал представитель силовых структур.

Ранее представитель силовых структур региона сообщил ТАСС, что два украинских экипажа БМП сдались в плен российским силам в районе Авдеевки в ДНР. В числе сдавшихся в плен военнослужащих оказались 10 украинских солдат 110-й этой же бригады, среди которых есть тяжелораненые. За помощью в эвакуации взвода к российским силам обратился командир одного из взводов с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам из-за отказа командования бригады в эвакуации.