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Под Авдееевкой ВС РФ спасли оставленных сослуживцами раненых солдат ВСУ

Российские военные спасли двоих раненых украинских военнослужащих, брошенных на линии фронта под Авдеевкой в ДНР. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель силовых структур региона.

Под Авдееевкой ВС РФ спасли оставленных сослуживцами раненых солдат ВСУ
© ТАСС

"В ходе обследования оставленных ВСУ позиций под Авдеевкой были обнаружены двое тяжело раненных украинских военнослужащих. Это результат неудачной контратаки украинской армии. Они попали под шквальный огонь нашей артиллерии. В итоге, сослуживцы их бросили, спасаясь бегством, оставив товарищей по оружию умирать. Мы успели оказать им первую медицинскую помощь и эвакуировать с линии фронта", - сказал представитель силовых структур.

По данным силовиков, спасенными оказались военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В настоящее время раненным украинским военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее представитель силовых структур региона сообщил ТАСС, что два украинских экипажа БМП сдались в плен российским силам в районе Авдеевки в ДНР. В числе сдавшихся в плен военнослужащих оказались 10 украинских солдат 110-й этой же бригады, среди которых есть тяжелораненые. За помощью в эвакуации взвода к российским силам обратился командир одного из взводов с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам из-за отказа командования бригады в эвакуации.

В ходе переговоров украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, так как сдача остатков разбитого подразделения проходила на бронетехнике со штатным вооружением. Операция прошла успешно, бойцы ВСУ находятся на территории республик.

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