Маск прокомментировал потерю ВСУ танков Leopard 2

Один из пользователей опубликовал пост про замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше Leopard 2, заявив, что, «судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья». Пользователь предположил, что бойцы ВСУ недостаточно подготовлены для их использования. Поэтому, считает он, возможные новые поставки будут напрасными.