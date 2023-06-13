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Илон Маск прокомментировал потерю ВСУ немецких танков Leopard 2

Американский предприниматеь Илон Маск прокомментировал в своем Twitter потерю Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецких танков Leopard 2. Он назвал эти боевые машины крайне уязвимыми для противотанкового оружия и мин.

Маск прокомментировал потерю ВСУ танков Leopard 2
© globallookpress.com

Один из пользователей опубликовал пост про замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше Leopard 2, заявив, что, «судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья». Пользователь предположил, что бойцы ВСУ недостаточно подготовлены для их использования. Поэтому, считает он, возможные новые поставки будут напрасными.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — написал Маск в комментарии.

По мнению бизнесмена, их должно быть «либо много», либо «не быть» вообще.

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