Маск раскритиковал танки ВСУ

Американский бизнесмен Илон Маск подверг критике тактику ВСУ касательно применения танков НАТО, в частности, немецких «Леопардов».

Накануне замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник потребовал от Германии еще больше танков на фоне потерь ВСУ в ходе попыток контрнаступления в ДНР и на Запорожье.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», – написал Илон Маск под постом Мельника.

Бизнесмен уверен, что украинские военные недостаточно подготовлены, а танков должно быть либо много, либо их лучше не применять.