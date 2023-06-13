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Маск раскритиковал танки ВСУ

Американский бизнесмен Илон Маск подверг критике тактику ВСУ касательно применения танков НАТО, в частности, немецких «Леопардов».

Маск раскритиковал танки ВСУ
© ТАСС

Накануне замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник потребовал от Германии еще больше танков на фоне потерь ВСУ в ходе попыток контрнаступления в ДНР и на Запорожье.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», – написал Илон Маск под постом Мельника.

Бизнесмен уверен, что украинские военные недостаточно подготовлены, а танков должно быть либо много, либо их лучше не применять.

Ранее «СП» писала о том, что ВСУ потеряли три из шести переданных Финляндией Киеву БМР Leopard 2R.

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