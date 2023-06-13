Маск раскритиковал танки ВСУ
Американский бизнесмен Илон Маск подверг критике тактику ВСУ касательно применения танков НАТО, в частности, немецких «Леопардов».
Накануне замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник потребовал от Германии еще больше танков на фоне потерь ВСУ в ходе попыток контрнаступления в ДНР и на Запорожье.
«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», – написал Илон Маск под постом Мельника.
Бизнесмен уверен, что украинские военные недостаточно подготовлены, а танков должно быть либо много, либо их лучше не применять.
Ранее «СП» писала о том, что ВСУ потеряли три из шести переданных Финляндией Киеву БМР Leopard 2R.
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