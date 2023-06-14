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Агентство ТСН сообщило о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе, сообщает агентство ТСН. В Одесской области объявлена воздушная тревога. Сирены также работают Николаевской, в Кировоградской и Полтавской областях.10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Агентство ТСН сообщило о взрывах в Одессе
© ТАСС

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин.

По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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