Стало известно о сдаче в плен взвода ВСУ

Взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским военным на авдеевском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал «Репортер Руденко»

Как рассказал Руденко, командир взвода 110-й отдельной механизированной бригады вышел на связь с одним из подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ).

«Он хотел спасти личный состав, так как у него много 300-х, а его командование в эвакуации отказало», — пояснил военкор.

После переговоров подразделение украинских военных вышло в полном составе на бронемашине в сторону российских сил. Руденко добавил, что раненым оказали помощь, а с остальными работают специалисты.