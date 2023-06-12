$82.64+0.5589.01+0.97

Стало известно о сдаче в плен взвода ВСУ

Взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским военным на авдеевском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Стало известно о сдаче в плен взвода ВСУ
©  Telegram-канал «Репортер Руденко»

Как рассказал Руденко, командир взвода 110-й отдельной механизированной бригады вышел на связь с одним из подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ).

«Он хотел спасти личный состав, так как у него много 300-х, а его командование в эвакуации отказало», — пояснил военкор.

После переговоров подразделение украинских военных вышло в полном составе на бронемашине в сторону российских сил. Руденко добавил, что раненым оказали помощь, а с остальными работают специалисты.

Ранее украинский военный Дмитрий Дистион объяснил сдачу в российский плен словами «все достало». По его словам, бойцы ВСУ не хотят воевать и очень устали от боевых действий.

2
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители