Макрон оценил сроки контрнаступления ВСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой. По его мнению, оно продлится от нескольких недель до нескольких месяцев, передает телеканал CNN

Как подчеркнул Макрон, контрнаступление украинских сил началось несколько дней назад и «было тщательно спланировано».

«Наступление должно продлиться несколько недель или месяцев», — добавил он.