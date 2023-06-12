Нидерланды надеются, что подготовка пилотов с Украины на F-16 начнется летом

Нидерланды надеются, что подготовка украинских пилотов для управления истребителями американского производства F-16 начнется уже летом. Об этом заявила в понедельник в интервью агентству Reuters министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Наши амбиции - [что подготовка начнется] летом, - сказала она. - Но мы посмотрим, насколько это реалистично".

По словам министра, программа подготовки полностью заработает в течение шести месяцев. По данным Reuters, Дания, где располагаются авиационные симуляторы, является возможным местом, где будет организовано обучение.

Голландский министр не уточнила, сколько человек примут участие в программе, однако, по информации источников агентства, подготовка начнется с двух групп по 12 украинских пилотов, имеющих опыт управления советскими истребителями МиГ.

Оллонгрен добавила, что решение по поставкам самих F-16 пока не принято. Ранее официальные лица Нидерландов неоднократно заявляли, что этот вопрос находится на этапе обсуждения с международными партнерами, в том числе Великобританией, Бельгией и Данией.