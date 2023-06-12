Украина потеряла половину финских танков Leopard

Украинская армия могла потерять три из шести немецких танков Leopard 2R, переданных Финляндией, сообщило издание Helsingin Sanomat. Боевые машины из финской партии распознали на фотографиях с уничтоженной техникой ВСУ в Запорожской области.

© Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Фактчекер HS Джон Хелин утверждает, что снимки, опубликованные в том числе в Telegram-канале «Военный Осведомитель», являются подлинными, — говорится в публикации.

Хелин отметил, что описание к фотографиям с подбитыми танками, из которого следует, что кадры были сделаны в Запорожской области, по его оценке, также соответствует действительности.

11 июня Минобороны РФ сообщало в сводке, что в течение суток на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях были уничтожены 11 танков Украины, в том числе три Leopard. Кроме того, 10 июня военное ведомство заявило, что ВСУ потеряли девять танков, включая четыре Leopard 2A6.