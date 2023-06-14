Рогов заявил об активизации ВСУ радиоэлектронной борьбы в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На ореховском участке запорожского фронта резко активизировалась РЭБ противника. Враг пытается глушить связь и перехватывать управление нашими БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ понесли большие потери при попытках атаковать на васильевском и ореховско-пологовском направлениях, теперь они "зализывают раны" и подтягивают резервы. Он также рассказал, что на линии соприкосновения, в районе так называемого времевского выступа (по названию села Времевка), идут тяжелые бои.