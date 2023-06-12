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Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО

В Финляндии заявили о подписании декларации о военной интеграции в НАТО, сообщают финские Силы обороны.

Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО
© Газета.Ru

Церемония подписания декларации состоялась в присутствии президента Финляндии Саули Ниинистё.

Отмечается, что хотя формальный этап завершается, военная интеграция с НАТО будет продолжаться в течение многих лет после закрытия процесса.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна вступила в новую эру своей истории, став частью Североатлантического альянса, сообщается на сайте финского лидера. По его словам, это решение связано со стремлением финнов «жить в мире и решительно защищать своих соотечественников».

Как указал президент Финляндии, Министерство обороны государства продолжит работать над защитой государства, а также будет координировать свои усилия с Североатлантическим альянсом. Он также добавил, что присоединение к НАТО позволяет стране «с уверенностью смотреть в будущее».

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