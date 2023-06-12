$82.64+0.5589.01+0.97

Истребители НАТО приземлились в Литве

На литовской базе ВВС Шауляй приземлились 12 истребителей и два самолета снабжения НАТО. Об этом сообщает агентство BNS, передает «Интерфакс».

Истребители НАТО приземлились в Литве
© Газета.Ru

Уточняется, что самолеты Североатлантического альянса прилетели в Шауляй в рамках международных учений НАТО по развертыванию Военно-воздушных сил Air Defender 23.

«Действия разворачиваются с крупных авиабаз, но при ведении войны также необходимо иметь передовые базы. Сегодня отличный пример в Шяуляй — мы видим, как можно очень быстро успешно перебрасывать авиацию с основных баз на передовые базы, которые находятся ближе к центру угрозы», — сказал командующий ВВС Литвы полковник Антанас Матутис.

В Германии 12 июня начались крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО. По информации германского оборонного ведомства, в учениях примут участие 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 стран. Они будут готовиться к действиям в европейском воздушном пространстве.

Ранее командующий военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц заявлял, что учения НАТО Air Defender, которые пройдут с 12 по 23 июня, не являются провокацией для России.

Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО

До этого сообщалось, что НАТО под эгидой ФРГ на фоне украинского конфликта решило провести «крупнейшие в истории» военные учения Air Defender 23 и, таким образом, дать сигнал России и президенту Владимиру Путину о боеготовности блока в случае обострения ситуации.

72
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители