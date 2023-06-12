Истребители НАТО приземлились в Литве

На литовской базе ВВС Шауляй приземлились 12 истребителей и два самолета снабжения НАТО. Об этом сообщает агентство BNS, передает «Интерфакс».

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Уточняется, что самолеты Североатлантического альянса прилетели в Шауляй в рамках международных учений НАТО по развертыванию Военно-воздушных сил Air Defender 23.

«Действия разворачиваются с крупных авиабаз, но при ведении войны также необходимо иметь передовые базы. Сегодня отличный пример в Шяуляй — мы видим, как можно очень быстро успешно перебрасывать авиацию с основных баз на передовые базы, которые находятся ближе к центру угрозы», — сказал командующий ВВС Литвы полковник Антанас Матутис.

В Германии 12 июня начались крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО. По информации германского оборонного ведомства, в учениях примут участие 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 стран. Они будут готовиться к действиям в европейском воздушном пространстве.

Ранее командующий военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц заявлял, что учения НАТО Air Defender, которые пройдут с 12 по 23 июня, не являются провокацией для России.