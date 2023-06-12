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ВСУ призвали опасаться российских термобарических снарядов

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует опасаться российских термобарических снарядов, которые наносят противнику огромный урон. С таким призывом в материале для 19FortyFive НАТО Ставрос Атламазоглу.

ВСУ призвали опасаться российских термобарических снарядов
© РИА Новости

«Одиночный термобарический артиллерийский комплекс ТОС-1А ["Солнцепек"] может остановить механизированный десант», — подчеркнул он.

По словам Атламазоглу, украинская сторона активно ищет смертоносные российские системы вооружения. Он отметил, что ВСУ считает их приоритетными целями.

Ранее обозреватель издания 19FortyFive Харрисон Касс отметил высокую эффективность ТОС-1А «Солнцепек» в определенных условиях. По словам пилота ВВС США в отставке, термобарические боеголовки ТОС-1А иногда называют «вакуумной бомбой». Автор отметил, что оружие почти на 100 процентов состоит из топлива. Благодаря этой особенности «Солнцепек» может нанести больший урон, чем боеголовки других систем вооружений сопоставимого веса.

Харрисон Касс назвал термобарические боеголовки эффективными при применении в зданиях, окопах или траншеях — в этом случае атака «Солнцепека» становится очень смертоносной. Основное преимущество боеголовок заключается в том, что взрывная волна длится дольше, чем при обычном взрыве.

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