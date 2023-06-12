Украина потеряла 16 американских БМП в ходе контрнаступления

Украина за несколько дней контрнаступления потеряла 16 американских БМП Bradley, что составляет 15 процентов от общего количества боевых машин данной модели. Об этом сообщает CNN.

Боевая машина Bradley, которая передвигается на гусеницах, а не на колесах, вмещает около десяти военнослужащих и используется для перевозки личного состава в бой, обеспечивая огневую поддержку. Отмечается, что, несмотря на потерю БМП, это необязательно предвещает проблемы для Украины.

По словам аналитика оборонной промышленности, специализирующегося на наземных боевых действиях, бывшего офицера британской армии Николаса Драммонда, такие потери ожидаемы, так как атака идет по четырем основным направлениям, чтобы заставить Россию использовать свои резервы.

«Необходимый, но дорогостоящий подход. Я бы хотел, чтобы использование бронетехники сопровождалось большим количеством артиллерийского огня и боевых самолетов. Невозможно приготовить омлет, не разбив несколько яиц», — указал он.