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Украина потеряла 16 американских БМП в ходе контрнаступления

Украина за несколько дней контрнаступления потеряла 16 американских БМП Bradley, что составляет 15 процентов от общего количества боевых машин данной модели. Об этом сообщает CNN.

Украина потеряла 16 американских БМП в ходе контрнаступления
© globallookpress.com

Боевая машина Bradley, которая передвигается на гусеницах, а не на колесах, вмещает около десяти военнослужащих и используется для перевозки личного состава в бой, обеспечивая огневую поддержку. Отмечается, что, несмотря на потерю БМП, это необязательно предвещает проблемы для Украины.

По словам аналитика оборонной промышленности, специализирующегося на наземных боевых действиях, бывшего офицера британской армии Николаса Драммонда, такие потери ожидаемы, так как атака идет по четырем основным направлениям, чтобы заставить Россию использовать свои резервы.

«Необходимый, но дорогостоящий подход. Я бы хотел, чтобы использование бронетехники сопровождалось большим количеством артиллерийского огня и боевых самолетов. Невозможно приготовить омлет, не разбив несколько яиц», — указал он.

Ранее источник в Вооруженных силах Украины рассказал, что украинские военные потеряли значительное количество западной техники в ходе наступления. По его словам, атаки на направлении Орехов — Токмак идут тяжело. Пали десятки солдат.

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