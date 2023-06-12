Вертолет Ка-52 подстрелил американский БТР на полном ходу

Минобороны России опубликовало видео мастерской работы экипажа разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" на Запорожском направлении.

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Вертолет заметил цель - на расстоянии нескольких километров за лесополосой быстро шел БТР. По бронемашине выпустили ракету. Все время ее полета оператор "Аллигатора" держал прицельную марку на скользящем за деревьями контуре БТР.

Внезапно бронемашина скрылась за яркой вспышкой и дымным облаком.

"Прямое попадание", - прозвучал доклад в эфире.

И пейзаж в прицеле поехал в сторону - Ка-52 лег на новый курс.

Прямым попаданием боевая бронемашина ВСУ уничтожена вместе с экипажем, - сообщил канал "Военкоры Русской весны". По его данным, уничтоженная машина была американского производства.