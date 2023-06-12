$82.64+0.5589.01+0.97

Кадыров отчитался о работе полка «Север-Ахмат»

Бойцы полка «Север-Ахмат» подбили на марьинском направлении украинский самолет и уничтожили несколько огневых точек противника. О работе чеченского подразделения в своем Telegram-канале Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров отчитался о работе полка «Север-Ахмат»
© ТАСС

«Подбитый вражеский вертолет, самолет, огромное количество уничтоженных огневых точек противника — это лишь малая часть работы, выполненной бойцами полка "Север-АХМАТ" МО РФ в марьинском направлении», — сказано в публикации.

По словам Кадырова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) работают на марьинском направлении с особой осторожностью.

Ранее сообщалось, что на белогоровском направлении артиллеристы 85-й бригады Южной группировки войск уничтожают позиции ВСУ. Российские бойцы вычислили точное месторасположение солдат ВСУ и нанесли по их позициям удары.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители