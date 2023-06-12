Российские военные перешли в контратаку в Запорожской области

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожской области. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА Новости.
Уточняется, что в бой выдвинулась 127-я дивизия, которую массированно поддерживает ВКС России.
«Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки», — пояснил Рогов.
Ранее Рогов рассказал о продолжающихся в Запорожской области тяжелых боях в районе сел Нескучное и Макаровка. При этом, добавил он, украинские войска не взяли ни одну высоту.
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