Минобороны отчиталось об уничтожении РЛС комплекса С-300 в зоне СВО

«В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщил он о ходе проведения спецоперации.

Кроме того, в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинских войск.