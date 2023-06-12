Минобороны отчиталось об уничтожении РЛС комплекса С-300 в зоне СВО

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщил он о ходе проведения спецоперации.
Кроме того, в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинских войск.
Lenta.ru: главные новости