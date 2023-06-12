Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по местам дислокации резервов войск Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ 12 июня.

По информации ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Цель удара была достигнута, заключили в министерстве.