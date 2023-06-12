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Рогов рассказал о продолжающихся тяжелых боях в Запорожской области

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе Времевского выступа Запорожской области продолжаются тяжелые бои. Об этом он рассказал 12 июня в эфире «Соловьев Live», сообщает РИА Новости.

Рогов рассказал о продолжающихся тяжелых боях в Запорожской области
© РИА Новости

Рогов уточнил, что бои проходят в районе сел Нескучное и Макаровка. При этом, добавил он, украинские войска не взяли ни одну высоту.

«Работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация», — заключил председатель движения.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале разместил видео, на котором показано, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили горящий танк и сбежали с поля боя. По словам военкора, действия происходили в Запорожской области. Танк ВСУ решил зайти на российские позиции, но получил выстрел из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

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