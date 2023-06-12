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В Запорожской области заявили о тяжелых боях в районе Времевского выступа

Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа в данный момент продолжаются тяжелые бои. Об этом Рогов сказал в эфире «Соловьев Live».

Рогов сообщил о тяжелых боях в районе Времевского выступа
© Газета.Ru

Рогов отметил, что бои сейчас идут в серой зоне в районе населенных пунктов Нескучное и Макаровка.

«Ни одной высоты ими не взято, но их надо накрывать. Идут тяжелые бои, работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация», — сказал он.

Ранее Владимир Рогов сообщал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе по трем направлениям. При этом он отмечал, что ситуация на линии фронта остается контролируемой, а украинские войска «еще не задействовали основные наступательные резервные силы».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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