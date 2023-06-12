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Стало известно о планах Raytheon передать Украине пять ЗРК Patriot

Американская компания Raytheon планирует передать Украине пять зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Это должно произойти до конца 2024 года, стало известно Wall Street Journal.

Стало известно о планах Raytheon передать Украине пять ЗРК Patriot
© Lenta.ru

По словам исполнительного директора компании Грега Хейса, Raytheon планирует увеличить производства систем Patriot до 12 единиц в год.

«Мы были очень удивлены их эффективностью», — заявил он, отметив, что вместе с другими системами противовоздушной обороны Patriot перехватывает до 90 процентов входящих угроз на Украине.

Ранее сенатор Алексей Пушков высказался о последствиях военной помощи Украине со стороны США. По его словам, Вашингтон не осознает, к чему может привести поддержка Киева.

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