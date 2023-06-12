Пекин опроверг данные о поставках бронетехники военным из Чечни
КНР не поставляет военную технику и вооружения чеченским подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции России, заявил в понедельник, 12 июня, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, украинские журналисты на брифинге попросили китайского дипломата прокомментировать публикации в СМИ и интернете о мнимых поставках бронетехники чеченским подразделениям.
Ван Вэньбинь отметил, что Пекин в рамках своей сбалансированной позиции по Украине прилагает усилия для мирного диалога.
КНР не поставляет вооружения сторонам конфликта и не разжигает вражду, подчеркнул дипломат.
По его словам, по-настоящему ответственным журналистам следует создавать новостные материалы с опорой на реальные факты, освещать события объективно и справедливо.