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Пекин опроверг данные о поставках бронетехники военным из Чечни

КНР не поставляет военную технику и вооружения чеченским подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции России, заявил в понедельник, 12 июня, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом пишет ТАСС.

Пекин опроверг данные о поставках бронетехники военным из Чечни
© globallookpress.com

По данным агентства, украинские журналисты на брифинге попросили китайского дипломата прокомментировать публикации в СМИ и интернете о мнимых поставках бронетехники чеченским подразделениям.

Ван Вэньбинь отметил, что Пекин в рамках своей сбалансированной позиции по Украине прилагает усилия для мирного диалога.

КНР не поставляет вооружения сторонам конфликта и не разжигает вражду, подчеркнул дипломат.

По его словам, по-настоящему ответственным журналистам следует создавать новостные материалы с опорой на реальные факты, освещать события объективно и справедливо.

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