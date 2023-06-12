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Кадыров рассказал о сбитых украинских вертолете и самолете

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы полка «Север-АХМАТ» Минобороны РФ сбили украинские вертолет и самолет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подбитый вражеский вертолет, самолет, огромное количество уничтоженных огневых точек противника», — поделился глава Чечни.

Он также пояснил, что бойцы батальона «Ахмат» хотели бы сойтись с украинскими солдатами в открытом бою, но пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) действуют осторожно, и солдатам приходится «выслеживать вечно прячущихся украинских вояк и поэтапно их нейтрализовывать».

По словам Кадырова, такой подход себя оправдывает, поэтому он порекомендовал бойцам и дальше придерживаться такой практики.

Минобороны подписало контракт с добровольческим отрядом "Ахмат"

Ранее глава Чечни рассказывал, что республика с первых дней начала спецоперации на Украине стала одним из ведущих российских регионов по формированию эффективных добровольческих формирований, которые участвуют в боевых действиях в составе спецназа «Ахмат».

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