В Саудовской Аравии рассказали о страхе США перед ядерной мощью России и Китая

США испытывают страх перед совместной ядерной мощью России и Китая, поэтому обратили свою ядерную стратегию в орудие борьбы. Об этом рассказал журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли.

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Автор, ссылаясь на данные Пентагона, отмечает, что совокупный ракетно-ядерный потенциал Москвы и Пекина вырастет до трех тысяч боеголовок, что превышает американский. Это может произойти в случае увеличения КНР числа ядерных боеголовок с 410 до 1,5 тысячи к 2035 году.

По словам Мудалли, именно поэтому власти Соединенных Штатов заявили о готовности без предварительных условий вступить в диалог с Россией о перезапуске Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) и разработке документа ему на смену.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США заинтересовались новой архитектурой контроля над вооружениями при участии пяти ядерных держав. По его словам, «ядерная пятерка» способна смягчить напряженность с помощью диалога. В частности, можно установить каналы кризисной коммуникации между столицами этих стран, чтобы они исполняли обязательства по прозрачности ядерной политики.

«Формализация режима уведомлений о ракетных пусках всеми участниками "пятерки" — это элементарная мера, которая опирается просто на здравый смысл», — сказал представитель Белого дома.