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Раскрыто влияние кризиса на британских военных

Некоторые военнослужащие королевских ВВС Великобритании и их семьи были вынуждены использовать продовольственные банки из-за высокой инфляция в стране и кризиса стоимости жизни. Об этом пишет Sky News.

Раскрыто влияние кризиса на британских военных
© Lenta.ru

По данным источника, речь идет об объекте, расположенном на авиабазе Конингсби, который предназначается для сбора продовольственных пожертвований для помощи гражданским лицам. Отмечается, что некоторые военные вынуждены выбирать между «едой или топливом», вследствие чего некоторые из них не могут позволить себе отправиться домой со своей базы, чтобы увидеть семью.

Собеседник издания также раскрыл, что среди персонала есть те, кто не может позволить себе льготное питание в военной столовой.

Ранее британские военные пожаловались на состояние техники. Они считают, что армия страны нуждается в изменениях, поскольку использует технику пятидесятилетней давности.

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