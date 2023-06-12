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WSJ: Raytheon Technologies увеличит производство ПВО Patriot для расширения поставок на Украину

Известная оборонная компания Raytheon Technologies планирует значительное увеличение производства систем ПВО Patriot до 12 единиц в год. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Украина получит от США дополнительные системы ПВО Patriot
© globallookpress.com

Исполнительный директор компании Грег Хейс подтвердил эту информацию. По его словам, до конца 2024 года планируется поставить еще пять комплексов в Украину.

Как отмечает украинское издание Klymenko Time, решение Raytheon Technologies о расширении производства свидетельствует о растущем спросе на передовые системы ПВО на Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США может объявить о поставке новой партии оружия на $2 млрд на Украину в ближайшее время. По данным СМИ, выделенные средства будут направлены на закупку пусковых установок и ракет устаревшей системы ПВО Hawk и модернизированных ракет для ЗРК Patriot.

Речь может идти о новых управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), а также ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.

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