Украина получит от США дополнительные системы ПВО Patriot

Известная оборонная компания Raytheon Technologies планирует значительное увеличение производства систем ПВО Patriot до 12 единиц в год. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Исполнительный директор компании Грег Хейс подтвердил эту информацию. По его словам, до конца 2024 года планируется поставить еще пять комплексов в Украину.

Как отмечает украинское издание Klymenko Time, решение Raytheon Technologies о расширении производства свидетельствует о растущем спросе на передовые системы ПВО на Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США может объявить о поставке новой партии оружия на $2 млрд на Украину в ближайшее время. По данным СМИ, выделенные средства будут направлены на закупку пусковых установок и ракет устаревшей системы ПВО Hawk и модернизированных ракет для ЗРК Patriot.