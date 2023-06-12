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Спецназ ВС РФ "Ланцетами" сжег бронемашины MaxxPro на Времевском выступе

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" при помощи ударных беспилотников сожгли бронетранспортеры ВСУ возле населенного пункта Нескучное в Донецкой области. Видео ударов опубликовано в Telegram-канале ОБТФ "Каскад".

Спецназ ВС РФ "Ланцетами" сжег бронемашины MaxxPro на Времевском выступе
© Российская Газета

С помощью дронов оперативного контроля бойцы ВС РФ засекли группу пехоты противника на нескольких бронемашинах американского производства. "Ланцет" попал точно в БТР International MaxxPro ВСУ, после чего тот загорелся, а боевики бросились в рассыпную.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытается атаковать на трех направлениях, в том числе, на так называемом Времевском выступе на стыке Запорожской и Донецкой областей. По словам главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, основные силы противник пока не задействовал.

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