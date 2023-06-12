Спецназ ВС РФ "Ланцетами" сжег бронемашины MaxxPro на Времевском выступе

С помощью дронов оперативного контроля бойцы ВС РФ засекли группу пехоты противника на нескольких бронемашинах американского производства. "Ланцет" попал точно в БТР International MaxxPro ВСУ, после чего тот загорелся, а боевики бросились в рассыпную.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытается атаковать на трех направлениях, в том числе, на так называемом Времевском выступе на стыке Запорожской и Донецкой областей. По словам главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, основные силы противник пока не задействовал.